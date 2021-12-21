России и США предрекли новый и еще более острый кризис весной

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков предрек возникновение нового и еще более острого кризиса между Россией и США весной 2022 года. В комментарии «Ленте.ру» он предположил, что нынешний кризис вокруг Украины удастся немного разрядить.

«Но, если ничего радикального не произойдет, то весной будет новый, еще более острый кризис», — предупредил специалист. Он отметил, что ситуация в Европе останется опасной и все стремительнее ухудшается. Однако пока происходящее «не подойдет к последней черте», ожидать серьезного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном не стоит.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил США и НАТО в нежелании вести необходимую работу в сфере гарантий безопасности в Европе. По его словам, на это указывают разговоры американской стороны о «повышении ставок» Россией в свете публикации российских инициатив в этой области.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.