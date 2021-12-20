В МИД уличили США и НАТО в нежелании работать в области безопасности

Разговоры американской стороны о «повышении ставок» Россией в свете публикации инициатив по гарантиям безопасности в Европе свидетельствуют о нежелании США и НАТО вести необходимую работу в этой области. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков также уличил Запад в отсутствии политической воли. «Если они не реагируют на наши предложения или реагируют негативно — это значит, что тем самым они проводят осознанную линию на неулучшение отношений, на сохранение кризисных явлений, на нагнетание напряженности», — заявил дипломат.

Он также заявил, что молчание или негативная реакция США на российскую инициативу продемонстрирует желание сохранить кризис в двусторонних отношениях с Россией. При этом Рябков отметил, что, публикуя проекты договоров по гарантиям безопасности, МИД России исходил из того, что США осознают сложную ситуацию с безопасностью.