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В МИД уличили США и НАТО в нежелании работать в области безопасности

Замглавы МИД Рябков: США и НАТО демонстрируют нежелание работать в области безопасности

Фото: Globallookpress.com

Разговоры американской стороны о «повышении ставок» Россией в свете публикации инициатив по гарантиям безопасности в Европе свидетельствуют о нежелании США и НАТО вести необходимую работу в этой области. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков также уличил Запад в отсутствии политической воли. «Если они не реагируют на наши предложения или реагируют негативно — это значит, что тем самым они проводят осознанную линию на неулучшение отношений, на сохранение кризисных явлений, на нагнетание напряженности», — заявил дипломат.

Он также заявил, что молчание или негативная реакция США на российскую инициативу продемонстрирует желание сохранить кризис в двусторонних отношениях с Россией. При этом Рябков отметил, что, публикуя проекты договоров по гарантиям безопасности, МИД России исходил из того, что США осознают сложную ситуацию с безопасностью.

Николай Чигасов
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