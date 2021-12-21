Женщина поймала мужа на измене из-за одного неучтенного им факта

Пользовательница TikTok поделилась историей о том, как поймала мужа на измене и раскрыла его обман, посмотрев записи с камеры видеонаблюдения на входной двери их дома. Она рассказала, что увидела его с любовницей. На ее ролик, опубликованный в TikTok в конце октября, обратило внимание издание Indy100.

«Когда твой муж слишком плохо себя чувствует, чтобы отправиться в семейную поездку, которую вы планировали», — подписала женщина видео. В самом ролике женщина показала записи с камер, на которых было видно, как вслед за мужчиной из их дома вышла полураздетая девушка. Супруг блогерши поцеловал ее и потрогал за ягодицы.

Позже в комментариях под роликом женщина уточнила: ее супруг думал, что камеры видеонаблюдения давно не работают. Именно поэтому он не учел, что может из-за них попасться на измене.

Большинство комментаторов посочувствовали женщине. «Представьте, она едет домой и смотрит эти записи с абсолютно разбитым сердцем», — прокомментировал пост один из юзеров. Многие посоветовали ей немедленно подавать на развод, а другие возмутились поведением мужчины. «Я не знаю, что хуже: то, что он ей изменяет, или то, что девушка спокойно приходит в дом другой женщины, чтобы спать с ее мужем», — отметил еще один комментатор.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как нашла на свидании у парня женские вещи и поймала его на измене. Девушка обнаружила у него дома расческу и тесты на беременность и сумела связаться с их владелицей. Оказалось, парень обманывал свою постоянную партнершу и приводил домой других девушек.