Девушка нашла на свидании у парня неожиданные вещи и поймала его на измене

Блогерша нашла на свидании в доме у парня женские вещи и узнала, что у него есть девушка

Пользовательница TikTok по имени Элль рассказала, как ей удалось поймать молодого человека, с которым у нее было свидание, на измене. Девушка обнаружила у него дома женские вещи и сумела связаться с их владелицей. Многие юзеры соцсети одобрили поступок блогерши, но некоторые заподозрили ее в обмане и посчитали, что история с неожиданной находкой была выдумана.

«В квартире у парня из Tinder», — написала Элль поверх ролика. В видео, снятом в ванной комнате дома у мужчины, она показала женские вещи, в том числе яркую фиолетовую расческу и тесты на беременность, хранившиеся в ящиках. В описание ролика пользовательница TikTok добавила хештег «изменщик», выразив уверенность в том, что у ее знакомого из Tinder была возлюбленная.

Видео тиктокерши собрало больше семи миллионов просмотров. Спустя три дня после его публикации Элль разместила новый ролик, в котором рассказала продолжение истории. По словам пользовательницы TikTok, в итоге она смогла подтвердить свои подозрения. Девушка выяснила, что парень изменил с ней своей постоянной партнерше. «Узнала от одного из его друзей, что все это — вещи его девушки, с которой они встречались семь месяцев. Нашла ее Instagram, рассказала ей все», — написала автор видео.

В комментариях многие юзеры похвалили рассказчицу за то, что она раскрыла правду девушке парня. «Отличная работа, сестренка», «От лица всех женщин благодарю тебя», — обратились к Элль зрители. Другая часть пользователей соцсети с недоверием отнеслась к истории. «Это определенно ложь, нет никаких доказательств», — написал юзер.

Ранее другая блогерша показала в TikTok, как отомстила неверному бойфренду с помощью необычного подарка. Девушка вручила партнеру в его день рождения ожерелье с именами женщин, с которыми он ей изменял.