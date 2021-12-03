Девушка отомстила неверному бойфренду с помощью оригинального подарка

Блогерша подарила неверному парню ожерелье с именами девушек, с которыми он ей изменял

Блогерша с ником @outspoken.m показала на видео в TikTok, как с помощью оригинального подарка отомстила неверному парню. Она приобрела для бойфренда ожерелье с именами девушек, с которыми партнер ей изменял. Ролик стал вирусным, многие комментаторы похвалили тиктокершу за изобретательность.

«Он изменял мне, так что я заказала цепочку с именами всех этих девушек и подарила ее ему на день рождения», — указала @outspoken.m. На кадрах видно, как сидящий в автомобиле парень открывает подарочную коробку и почти тут же ее закрывает. В упаковке действительно лежит украшение, но разглядеть его дизайн достаточно сложно.

Видео блогерши стало вирусным и собрало более 13 миллионов просмотров. Многих зрителей позабавила месть неверному партнеру, задумка девушки показалась им оригинальной. «Гениально», «Это так умно, мне тоже нужно было так сделать», — похвалили комментаторы. Другие юзеры соцсети сочли, что девушке не стоило тратить личные средства на бойфренда-изменщика. «Подружка, ты зря потратила деньги на эту шутку, в итоге бойфренд остался в выигрыше», — обратился к блогерше зритель.

Автор видео отметила в комментариях, что хорошо посмеялась, пошутив таким образом над партнером. После того как ролик тиктокерши стал широко обсуждаться, она также опубликовала новое видео, посвященное подарку. Девушка показала скриншоты переписки об ожерелье с бойфрендом — парень отказался носить цепочку и отметил, что шутка его обидела.

Ранее другая блогерша поделилась в TikTok роликом о своей мести за измену бывшему молодому человеку. Девушка разбросала по городу десятки ключей от дома экс-бойфренда, указав на брелоках номер телефона парня. Некоторые зрители осудили обманутую тиктокершу.