Девушка узнала об измене парня и оригинально ему отомстила

Девушка продемонстрировала, как отомстила своему бывшему парню за измену. Блогерша записала ролик, в котором она ехала на автомобиле и разбрасывала по городу десятки ключей от дома ее экс-бойфренда, а затем опубликовала его в TikTok.

На видео девушка показала, что подписала каждый ключ, который планировала выбросить. «Ключ от вашего нового дома», «ключ от сейфа», — отметила она на специальных брелоках. Девушка также указала номер телефона парня, на который люди могут позвонить в случае, если найдут ключ.

В комментариях под роликом пользователи оценили поступок героини истории. «Это новый уровень, девочка», — написала одна из пользовательниц. «Это так низко, но мне определенно нравится ее энергия», — прокомментировал ролик другой пользователь. Однако были и те, кто осудил девушку за такой способ мести. По их мнению, поступок девушки можно посчитать грабежом, а данное видео может быть использовано против нее в качестве доказательства.

Ранее другой пользователь TikTok опубликовал ролик, в котором рассказана история мужчины, узнавшего о том, что девушка изменяет своему возлюбленному с ним. Раскрыв секрет неверной, герой оригинально ей отомстил. Мужчина оставил партнеру девушки записку, спрятав ее под сиденье унитаза. Он написал, что переспал с его возлюбленной, после чего она рассказала, что у нее есть парень.