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Российский вирусолог раскрыл особенность омикрон-штамма

Вирусолог Чумаков: омикрон-штамм COVID-19 нельзя отличить по симптомам

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Омикрон-штамм COVID-19 нельзя отличить по симптомам, чтобы обнаружить эту разновидность необходимо иметь специальные тесты. Такую особенность варианта инфекции раскрыл в разговоре с телеканалом «360» российский вирусолог Петр Чумаков.

Специалист отметил, что головные боли возникают не только при заражении омикроном. Такое недомогание характерно и для других вариантов коронавируса, к примеру, штаммом дельта. При омикрон-штамме у пациентов часто возникают сухой кашель и повышенная температура.

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«Это характерно для многих вирусных респираторных заболеваний, ничего особенного», — пояснил Чумаков. По мнению вирусолога, разновидность омикрон поражает молодых людей, тяжелая форма возникает редко.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок указывал, что при заражении омикрон-штаммом характерны выраженная головная боль, внезапно наступающая слабость, упадок сил. Врач напомнил, что у уханьского штамма «визитной карточкой» была потеря обоняния, что при дельта-штамме встречалось уже гораздо реже.

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Анна Щербакова
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