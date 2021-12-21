Раскрыто состояние губернатора Кузбасса после ДТП

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса Сергея Цивилева после ДТП на служебном автомобиле на трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Цивилев не пострадал. Информация об остальных участниках ДТП не приводится.

Ранее 21 декабря сообщалось, что Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк. Глава региона находился в машине, он направлялся на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная» в городе Прокопьевск.