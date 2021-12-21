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Раскрыто состояние губернатора Кузбасса после ДТП

Губернатор Цивилев не пострадал в результате ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк

Кадр видео: Telegram

Раскрыто состояние губернатора Кузбасса Сергея Цивилева после ДТП на служебном автомобиле на трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Цивилев не пострадал. Информация об остальных участниках ДТП не приводится.

Ранее 21 декабря сообщалось, что Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк. Глава региона находился в машине, он направлялся на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная» в городе Прокопьевск.

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Марина Совина
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