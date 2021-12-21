Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле

Автомобиль губернатора Кузбасса Цивилева попал в аварию на трассе Кемерово-Новокузнецк
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Глава региона ехал на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная».

«Сегодня в 09:00 (05:00 по московскому) на трассе Кемерово-Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

На месте работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России
Россиянам назвали главную уловку аферистов перед Новым годом
Место аварии с участием главы Кузбасса попало на видео
Женщина пережила череду неудач и разбогатела на пять миллионов рублей
Найдены самые дорогие квартиры России
Болезнь Альцгеймера связали с влиянием окружающей среды
Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле
На льду реки Оки нашли лежащего пенсионера из Подмосковья
Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
МЧС начнет проверять противопожарную защиту онлайн
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
России и США предрекли новый и еще более острый кризис весной
В России обеспокоились активизацией террористов в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter