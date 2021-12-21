Советник ЦРУ рассказала о вероятности гражданской войны в США

В США присутствуют все признаки того, что страна находится на пороге гражданской войны. Об этом заявила профессор кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего и член специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер в комментарии телеканалу CNN.

По словам профессора, она занималась изучением гражданских войн во всех странах на протяжении последних 30 лет, и последние четыре года в центре ее изысканий находятся США. По словам советника ЦРУ, в стране фиксируются два наиболее сильных фактора будущей гражданской войны.

Первый из них — анократия, или постепенная деградация демократических институтов, их эксплуатация авторитарными элитами. Второй фактор — появления групп интересов, которые нацелены на использование внутренних противоречий (расовых, культурных и политических) для увеличения раскола в обществе.

Ранее с предсказанием гражданской войны в США выступили американские генералы в отставке Пол Итон (Paul Eaton), Антонио Тагуба (Antonio Taguba) и Стивен Андерсон (Steven Anderson). По их словам, конфликт может разразиться в 2024 году. В частности, военные отметили рост беспорядков в армии.