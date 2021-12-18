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Американские генералы предсказали гражданскую войну в США

Американские генералы в отставке предсказали возможную гражданскую войну в США в 2024 году

фото: Omar Sobhan / Reuters

Американские генералы в отставке Пол Итон (Paul Eaton), Антонио Тагуба (Antonio Taguba) и Стивен Андерсон (Steven Anderson) предсказали возможную гражданскую войну в США после президентских выборов в 2024 году. Их слова приводит The Washington Post.

«Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это люди с разными убеждениями и происхождением, — заявили военные. — Но без постоянного поддержания порядка военный кризис внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален».

Специалисты отметили, что признаки потенциальных беспорядков в армии уже есть, а политические разногласия могут привести к разделению войск на два противоборствующих лагеря. «При таком сценарии не будет звучать странно утверждение, что военный кризис может привести к гражданской войне», — добавили они.

Собеседники издания призвали провести полную ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу. Также генералы посоветовали провести учения, моделирующие возможные бунты.

Ранее в ноябре профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс) Джейсон Хилл заявил, что США находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. В последние годы часть общества в лице неомарксистов и сторонников движения Black Lives Matter (BLM) развязали активную борьбу с «превосходством белых» и с так называемыми белыми привилегиями.

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Валентина Процкова
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