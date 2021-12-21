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Названа самая уязвимая для морозов категория людей

Специалист Депздрава Тяжельников: морозы опасны для людей с заболеваниями органов дыхания

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Морозы особенно опасны для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания. Об этом РИА Новости сообщил лавный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», — пояснил Тяжельников.

Он отметил, что у здоровых людей также могут быть неприятные реакции на морозный воздух. По словам специалиста, они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Тяжельников советовал обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.

Ранее москвичей предупредили о наступлении рекордных морозов до 22 градусов ниже нуля. Об этом предупредил жителей столицы ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в среду, 22 декабря, в ночное время температура опустится до 22 градусов мороза, а днем до минус 17-19. По словам специалиста, такой температуры в столице не наблюдалось последние 40 лет.

Марина Совина
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