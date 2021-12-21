В Кремле прокомментировали ДТП с участием главы Кузбасса
Говорить о результатах расследования аварии с участием автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в настоящее время рано. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Как отметил пресс-секретарь президента, власти знают, что губернатор не пострадал. Он также отметил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ДТП.
Эта авария широко освещается в СМИ, поэтому все данные доступны для россиян, уточнил Песков.
Служебный автомобиль главы Кемеровской области Сергея Цивилева попал в аварию на трассе Кемерово — Новокузнецк неподалеку от поселка Карагайла. Губернатор направлялся в Прокопьевск, чтобы встретиться с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная». Стало известно, что пострадавшими оказались водители двух иномарок.