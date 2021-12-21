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В Кремле прокомментировали ДТП с участием главы Кузбасса

Песков: информация о ДТП с машиной главы Кузбасса доступна всем, в том числе Путину
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Говорить о результатах расследования аварии с участием автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в настоящее время рано. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь президента, власти знают, что губернатор не пострадал. Он также отметил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ДТП.

Эта авария широко освещается в СМИ, поэтому все данные доступны для россиян, уточнил Песков.

Служебный автомобиль главы Кемеровской области Сергея Цивилева попал в аварию на трассе КемеровоНовокузнецк неподалеку от поселка Карагайла. Губернатор направлялся в Прокопьевск, чтобы встретиться с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная». Стало известно, что пострадавшими оказались водители двух иномарок.

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Юлия Ямпольская
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