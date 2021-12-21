Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с участием губернатора Кузбасса

Два человека находятся в состоянии средней тяжести после ДТП с участием главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом рассказали в Центре медицины катастроф, сообщает РИА Новости во вторник, 21 декабря.

Служебный автомобиль главы Кузбасса угодил в аварию на трассе Кемерово — Новокузнецк неподалеку от поселка Карагайла. Цивилев направлялся в Прокопьевск, чтобы встретиться с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

Уточняется, что пострадавшими оказались водители двух иномарок.

Сам Цивилев в результате ДТП травм не получил. Сотрудники ГИБДД начали устанавливать причины аварии.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 человек. Одному из спасателей, Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.