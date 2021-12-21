Путин описал победителей современных военных конфликтов

Президент России Владимир Путин описал современные военные конфликты, которые происходят в мире. Об этом президент рассказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, трансляция которого доступна на YouTube-канале ТАСС.

По мнению Путина, в новейшее время конфликты идут не по шаблону. Сейчас побеждает тот, кто принимает нестандартные решения. Обращаясь к коллегии Минобороны, он призвал готовить подобных специалистов в России.

«Мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств», — подчеркнул российский президент.

Также на заседании Путин назвал виновника напряженности в Европе. По его мнению, виновником нынешней напряженности в Европе являются США.