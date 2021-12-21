Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин описал победителей современных военных конфликтов

Президент РФ Путин: в войне побеждает тот, кто принимает нестандартные решения

Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин описал современные военные конфликты, которые происходят в мире. Об этом президент рассказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, трансляция которого доступна на YouTube-канале ТАСС.

По мнению Путина, в новейшее время конфликты идут не по шаблону. Сейчас побеждает тот, кто принимает нестандартные решения. Обращаясь к коллегии Минобороны, он призвал готовить подобных специалистов в России.

«Мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств», — подчеркнул российский президент.

Также на заседании Путин назвал виновника напряженности в Европе. По его мнению, виновником нынешней напряженности в Европе являются США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады
Россия защитила Арктику от иностранцев
Путин прокомментировал долгосрочные гарантии США
Девушка увеличила губы и показала мешающие нормальной жизни последствия
Футболист клуба РПЛ назвал проблемой для дагестанца снять жилье в Москве
Российский мегапроект оказался под угрозой из-за дефицита «КамАЗов»
Белорусские депутаты ужесточили наказание за участие в запрещенных организациях
Шойгу заявил о создании американцами ракетной бригады в Германии
Вирусолог оценил прогноз о завершении пандемии за восемь месяцев
Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС
ВМФ России скрытно развернул корабли в Тихом океане
В Белоруссии поставили ультиматум Литве
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter