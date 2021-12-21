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Путин назвал виновника нынешней напряженности в Европе

Президент Путин назвал нынешнюю напряженность в Европе виной Запада

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Виновником нынешней напряженности в Европе являются западные страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, на каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, кроме того, ситуация постоянно ухудшалась и деградировала. В настоящее время российские власти должны что-то решать.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что у западных стран есть два возможных пути в диалоге с Россией. Если НАТО не отнесется серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, то его ожидает военно-техническая альтернатива.

17 декабря МИД России предложил НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Согласно документу, Россия призвала исключить вхождение Украины в состав Североатлантического альянса. Кроме того, речь идет о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга.

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Юлия Ямпольская
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