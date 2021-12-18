Россия назвала два возможных пути для Запада

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у Запада есть два возможных пути в диалоге с Россией. Если НАТО не отнесется серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, то его ждет военно-техническая альтернатива, допустил Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Президент России Владимир Путин на выступлениях упоминал случаи, когда Россия предупреждала, но ее не слышали, подчеркнул замглавы МИД. Он призвал Запад серьезно рассмотреть предложения России и назвал два возможных сценария развития событий. «Был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали», — подчеркнул Грушко.

«Вот, я думаю, что вот это они должны понимать — что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой», — отметил дипломат.

В том же интервью Грушко заявил, что Россия имеет все возможности для обеспечения своей военной безопасности. По его мнению, НАТО обладает намерениями нейтрализовать эти преимущества и занимается этим.

17 декабря МИД России предложил НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. В рамках соглашений Россия призвала исключить вхождение Украины в состав Североатлантического альянса. В документах также идет речь о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга.