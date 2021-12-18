Россия заявила о наличии технических возможностей обеспечить свою безопасность

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил о наличии у России всех технических возможностей для обеспечения своей военной безопасности.

«То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, — это факт, который признают наши партнеры», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Он добавил, что НАТО имеет намерения нейтрализовать подобные преимущества и занимается этим.

Ранее Грушко предупредил, что если от предложений России по безопасности откажутся, то Москва перейдет в режим создания контругроз. По его словам, сегодня РФ подошла к такому моменту истины в отношениях с НАТО, когда необходимо принципиально определяться.

