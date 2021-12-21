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Пара втайне от родителей поженилась через две недели после начала отношений

19-летняя девушка вышла замуж втайне от родителей через 14 дней после начала отношений

Фото: Shutterstock

Пара бывших возлюбленных из Кентукки, США, воссоединилась и втайне от родителей поженилась через две недели после начала отношений. Их историю публикует Daily Mirror.

19-летняя Клара и ее муж, 20-летний Трей Белл, познакомились в 2018 году. Между молодыми людьми возникли чувства, и они стали парой. Однако отношения не продлились долго, и вскоре американцы разошлись — из-за учебы Клара и Трей разъехались в разные штаты и потеряли связь. По словам девушки, она чувствовала, что встретила правильного человека в неправильное время.

Спустя три года старые знакомые начали переписываться и поняли, что у них все еще есть чувства друг к другу. Через две недели после воссоединения они решили отправиться в путешествие во Флориду. Как только пара добралась до пункта назначения, Трей предложил Кларе выйти за него замуж. Девушка согласилась, и влюбленные начали подготовку к свадьбе.

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Торжество прошло на пляже в присутствии священника и фотографа. Клара призналась, что идея пожениться показалась ей безумной, но она поняла, что любит Трея и готова к браку. «Я не думал, что мы поженимся через две недели, но я думал, что рано или поздно это все же произойдет», — отметил молодой человек.

Родители американки не знали, что у нее есть партнер и что она вышла замуж. «Мне пришлось не только сказать, что я замужем, но и представить им своего мужа, потому что они его не знали», — объяснила она. В итоге, оправившись от шока, родители молодоженов приняли выбор детей.

Ранее сообщалось, что жительница США Эшли Балк согласилась выйти замуж за молодого человека из Англии после полутора лет общения в сети и не пожалела. Некоторые пользователи поздравили девушку с долгожданной встречей, а другие предостерегли ее о возможной опасности.

Евгения Черкасова
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