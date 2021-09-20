Девушка согласилась выйти замуж за иностранца из сети и не пожалела

Жительница США Эшли Балк согласилась выйти замуж за молодого человека из Англии после полутора лет общения в сети и не пожалела. Ее историю публикует The Sun.

Балк познакомилась с возлюбленным в Tinder в марте 2020 года. Американка настроила приложение так, что оно предлагало ей анкеты парней из Великобритании. Девушка объяснила, что она всегда мечтала там учиться. «Я сделала это просто так, не думая, что из этого что-то выйдет, но так я встретила своего жениха», — рассказала счастливая невеста.

Через месяц онлайн-общения иностранец предложил Балк стать его девушкой, и она согласилась. Пара регулярно созванивалась по видеосвязи, так они познакомились с друзьями друг друга. Влюбленные долгое время не могли встретиться лично из-за ограничений на перемещения по миру, связанных с распространением вируса COVID-19.

Перед одной из несостоявшихся поездок англичанин купил Балк кольцо и собирался сделать ей предложение. Американка заочно согласилась выйти замуж за молодого человека, и они решили начать оформление визы жениха. Поскольку влюбленные никогда не встречались лично, им пришлось собрать множество доказательств их отношений. Они также объяснили, что англичанин хочет сделать предложение в США, чтобы в этот важный день рядом с Балк были ее родные и друг-фотограф, который сможет запечатлеть трогательный момент.

В августе наконец состоялась личная встреча жениха и невесты. Балк поделилась трогательным видео в своем аккаунте в TikTok. Некоторые пользователи поздравили девушку с долгожданной встречей, а другие предостерегли ее о возможной опасности. «Я не против знакомств в интернете, но обручаться с кем-то, с кем ты никогда не жила, достаточно опасно», — написал один из них. Однако Балк утверждает, что не жалеет о решении.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, три года прожил с онлайн-возлюбленной и не знал об этом. Позже полиция обнаружила, что у женщины было несколько аккаунтов в WeChat, в которых она выступала под видом различных персонажей.