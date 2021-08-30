Из жизни
 
Последние новости
«Газпром» рассказал о возможности оспорить проигрыш в Европе
Китай ударил по своему рынку видеоигр
Актриса из Белоруссии сравнила Москву с цунами 
Россиянин застрелил мать за измену отцу
В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты
Россиянка заявила о нападении насильника в Новой Москве 
Бойцы «Талибана» подняли в воздух американский боевой вертолет Black Hawk
Зеленский покажет Байдену списки украинских военнопленных в Донбассе
Суд отклонил иск оштрафованного в России Booking.com
Женщина обнажилась на камеру ради оплаты брекетов сына и разбогатела
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина три года прожил с онлайн-возлюбленной и не знал об этом

Мошенница три года жила с китайцем под видом тети его возлюбленной
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, три года прожил с онлайн-возлюбленной и не знал об этом. Историю мужчины сообщает издание Mothership.

28-летний Лу (имя изменено) познакомился c Ян (имя изменено) в сентябре 2017 года на онлайн-платформе по продаже вещей секонд-хенд. Пара некоторое время общалась, и в конце концов начала отношения на расстоянии.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

В ноябре 2017 года Ян сказала Лу, что ее семья собирается насильно заставить ее выйти замуж, и заявила, что собирается убежать из дома. Лу захотел помочь ей и приехал к ней в город Фуян, провинция Аньхой. Он провел в городе месяц, но так и не встретил свою возлюбленную. Вместо этого перед возвращением домой он увиделся с 46-летней Сюй — женщиной, которая представилась тетей его возлюбленной.

В марте 2018 года Лу опять поехал в Фуян в надежде увидеться с Ян, но и на этот раз безуспешно. Ян сказала, что ее жестко контролируют родные, и что у нее практически нет доступа к телефону. Она заявила, что ее тетя через два месяца приедет в Ханчжоу, чтобы увидеться с Лу и помочь ее семье проверить, подходит ли он Ян в качестве партнера.

В июне Сюй приехала к мужчине и стала жить в его доме. Женщина помогала Лу содержать его магазин подержанных вещей и выступала посредником между ним и его возлюбленной. Она требовала, чтобы Лу отвечал на звонки Ян из подвала или из своей машины. Эти странные просьбы не вызвали подозрений у Лу, и он был счастлив услышать голос Ян по телефону.

Каждый месяц Ян просила Лу отправить ей деньги, которые якобы откладывала на их будущую свадьбу. За три года мужчина отправил ей десятки тысяч юаней (10 тысяч юаней — 113,7 тысячи российских рублей).

20 августа 2021 года Лу помогал Сюй заменить защитный чехол на телефоне. Он увидел в соцсети WeChat несколько чатов, где она обольщала других мужчин. Мужчина решил установить у себя в доме скрытый диктофон, чтобы записать, что делает Сюй в те моменты, когда ему звонит Ян. Он понял, что то, что говорит Сюй, совпадает с тем, что Ян говорила ему по телефону. Он понял, что его возлюбленная и ее «тетя» — один и тот же человек.

Китаец сообщил о своих подозрениях в полицию. Полицейские вызвали Сюй на допрос. Она признала, что выдумала Ян, и что уже потратила деньги, которые переводил ей Лу.

Позже полиция обнаружила, что у женщины было несколько аккаунтов в WeChat, в которых она выступала под видом различных персонажей. Ни один из мужчин, к которыми она общалась, не понимал, что его обманывают. В настоящее время Сюй содержится под стражей. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что в Китае две женщины попали под следствие, после того как обманули 19 мужчин, желавших жениться на них. Две китаянки с тремя сообщниками убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Мошенница растратила миллионы долларов, отрезала собственную ногу и исчезла
Мошенница два года притворялась монахиней и пряталась в монастырях
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
10:0725 августа

Разъяренный аллигатор укусил слишком близко подошедшего к нему пожилого мужчину

09:2025 августа

Пара похоронила сына и за две недели дважды выиграла в лотерею

07:0225 августа

Похожая на сестру взрослой дочери мать поделилась секретом молодости

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
05:3325 августа

Щедрый посетитель ресторана оставил сотрудникам 741 тысячу рублей чаевых

04:1025 августа

Урюпинский квартирный лев выглянул в окно и напугал жильцов

02:0925 августа

Диетолог разоблачил популярный в сети напиток для похудения

Из жизни00:03 2 июля

«Ружье не поможет»

Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
20:0524 августа

На берег испанской лагуны вымыло четыре тонны мертвой рыбы

19:1924 августа

14-летний мальчик спас тонущего друга ценой собственной жизни

18:3424 августа

Таинственную гибель семьи туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей

Россия
Московский ресторан призвал заблокировать представителей «Мужского государства»
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
Мать пойманного прохожим при падении из окна 11-месячного ребенка объяснилась
«Старики просили помянуть их в библиотеке»
 
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили крытый комплекс экстрим-парка УРАМ
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российский сторож зарезал одного коллегу и попытался заживо сжечь другого
Арестованы подозреваемые в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки
«Я знаю повадки этих зверей»
Как советский разведчик сорвал покушение на Сталина и ликвидировал десятки немецких офицеров
Найденную убитой в Башкирии 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Московский полицейский украл у чеченца 30 миллионов рублей
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Комик сравнил решение МВД по Мирзализаде с посадками за анекдоты
Умер известный российский журналист-международник Всеволод Овчинников
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых социальных выплат
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Проект «Ленты.ру» вышел в финал «ТЭФИ-Мультимедиа»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
России грозит дефицит автомобильных шин
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
У Lada Granta может появиться удешевленная версия
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Самый большой автомобиль Dacia готовится к премьере
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Беспилотник Toyota сбил паралимпийца
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
В Нижнем Новгороде завершилась реставрация фильтровальной станции
Зоопарк Екатеринбурга объявил о бесплатном входе для посетителей в День знаний
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Котята переднеазиатского леопарда отправились на первую прогулку в зоопарке Сочи
Все материалы