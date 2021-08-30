Мужчина три года прожил с онлайн-возлюбленной и не знал об этом

Мошенница три года жила с китайцем под видом тети его возлюбленной

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, три года прожил с онлайн-возлюбленной и не знал об этом. Историю мужчины сообщает издание Mothership.

28-летний Лу (имя изменено) познакомился c Ян (имя изменено) в сентябре 2017 года на онлайн-платформе по продаже вещей секонд-хенд. Пара некоторое время общалась, и в конце концов начала отношения на расстоянии.

В ноябре 2017 года Ян сказала Лу, что ее семья собирается насильно заставить ее выйти замуж, и заявила, что собирается убежать из дома. Лу захотел помочь ей и приехал к ней в город Фуян, провинция Аньхой. Он провел в городе месяц, но так и не встретил свою возлюбленную. Вместо этого перед возвращением домой он увиделся с 46-летней Сюй — женщиной, которая представилась тетей его возлюбленной.

В марте 2018 года Лу опять поехал в Фуян в надежде увидеться с Ян, но и на этот раз безуспешно. Ян сказала, что ее жестко контролируют родные, и что у нее практически нет доступа к телефону. Она заявила, что ее тетя через два месяца приедет в Ханчжоу, чтобы увидеться с Лу и помочь ее семье проверить, подходит ли он Ян в качестве партнера.

В июне Сюй приехала к мужчине и стала жить в его доме. Женщина помогала Лу содержать его магазин подержанных вещей и выступала посредником между ним и его возлюбленной. Она требовала, чтобы Лу отвечал на звонки Ян из подвала или из своей машины. Эти странные просьбы не вызвали подозрений у Лу, и он был счастлив услышать голос Ян по телефону.

Каждый месяц Ян просила Лу отправить ей деньги, которые якобы откладывала на их будущую свадьбу. За три года мужчина отправил ей десятки тысяч юаней (10 тысяч юаней — 113,7 тысячи российских рублей).

20 августа 2021 года Лу помогал Сюй заменить защитный чехол на телефоне. Он увидел в соцсети WeChat несколько чатов, где она обольщала других мужчин. Мужчина решил установить у себя в доме скрытый диктофон, чтобы записать, что делает Сюй в те моменты, когда ему звонит Ян. Он понял, что то, что говорит Сюй, совпадает с тем, что Ян говорила ему по телефону. Он понял, что его возлюбленная и ее «тетя» — один и тот же человек.

Китаец сообщил о своих подозрениях в полицию. Полицейские вызвали Сюй на допрос. Она признала, что выдумала Ян, и что уже потратила деньги, которые переводил ей Лу.

Позже полиция обнаружила, что у женщины было несколько аккаунтов в WeChat, в которых она выступала под видом различных персонажей. Ни один из мужчин, к которыми она общалась, не понимал, что его обманывают. В настоящее время Сюй содержится под стражей. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что в Китае две женщины попали под следствие, после того как обманули 19 мужчин, желавших жениться на них. Две китаянки с тремя сообщниками убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака.