Мошенница растратила миллионы долларов, отрезала собственную ногу и исчезла

Австралийские полицейские не исключают, что мошенница могла отрезать собственную ногу, чтобы запутать следствие. Об этом сообщает издание The Guardian.

49-летнюю австралийскую предпринимательницу Мелиссу Каддик (Melissa Caddick) подозревают в растрате инвестиций на сумму 25 миллионов австралийских долларов (1,4 миллиарда рублей). В ноябре 2020 года в ее сиднейском особняке прошел обыск. На следующий день женщина исчезла.

21 февраля ногу Каддик нашли в австралийском штате Новый Южный Уэльс на пляже, располагающемся в 400 километрах от ее дома. Судя по хорошему состоянию обуви, она попала в океан существенно позже ноября. Других останков рядом не оказалось.

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер (Mick Fuller) полагает, что предпринимательница погибла. «Всегда остается шанс, что она сама отрезала ногу и все еще жива, но это довольно причудливая идея, — признался он в интервью сиднейской радиостанции 2GB. — Тем не менее, дело пока не закрыто». По его словам, вероятность того, что Каддик убили, невелика.

Полиции удалось отыскать 68 человек, которые пострадали в результате действий предпринимательницы. Исчезнувшие деньги пока не найдены.

В 2020 году сообщалось, что в Австралии вынесен приговор менеджеру банка, который похитил у клиентов миллионы долларов, а затем спустил добычу на дорогие машины и дизайнерские наручные часы. Деньги требовались для того, чтобы поддерживать образ состоятельного человека. На суде мошенник объяснял, что много лет пытался быть тем, кем в действительности не являлся, и перестал отличать собственную ложь от реальности.