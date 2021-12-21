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В Казани завершился музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

В Казани прошел IX музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

Фото: ГСО РТ

В Казани прошел IX музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан.

В рамках фестиваля посетителям представили сочинения композиторов эпохи романтизма. Также слушателей ждали прослушивания Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые Имена» и мастер-классы. Фестиваль закрылся концертом для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.

Ранее сообщалось, что в Республиканском музее изобразительных искусств в Йошкар-Оле проходит выставка Раифский арт-фестиваль «Соприкасание культур». Автор проекта — художница из Казани Альфия Илясова.

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Евгений Шульгин
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