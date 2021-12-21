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В Йошкар-Оле проходит арт-фестиваль «Соприкасание культур»

В Йошкар-Оле проходит вдохновленный религией арт-фестиваль «Соприкасание культур»

Кадр: ГТРК Марий / YouTube

В Республиканском музее изобразительных искусств в Йошкар-Оле проходит выставка Раифский арт-фестиваль «Соприкасание культур». Об этом сообщает телеканал «Россия».

Автор проекта — художница из Казани Альфия Илясова, в нем приняли участие еще 32м автора. Все они изучали культуры народов Республики Татарстан.

Показать сосуществование разных народов и была задача Альфии и ее коллег. Источниками вдохновения стала религия — как христианство, так и ислам.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл появятся два туристических маршрута, посвященных традиционной религии народа мари — язычеству, включающему в себя исторически сложившуюся систему представлений, ритуалов, этических норм. В маршрут могут быть включены объекты, знакомящие с аутентичными марийскими обрядами и обычаями.

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Сергей Истомин
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