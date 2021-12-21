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Блогерша раскрыла правильный способ стирки темных джинсов

Блогерша из Австралии посоветовала стирать джинсы из темного денима на низких температурах

Фото: Globallookpress.com

Жительница Австралии раскрыла правильной способ стирки одежды из темного денима. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи регулярно делится постами, в которых дает советы по уборке дома. В последнем видео она рассказала, как очищать джинсы, юбки и платья темных цветов. В первую очередь женщина порекомендовала выворачивать их наизнанку перед тем, как отправить в стиральную машину.

Кроме того, по словам эксперта, в данном случае лучше заменить кондиционер половиной стакана уксуса, а в барабан необходимо насыпать одну чайную ложку соли. Вдобавок Макколи посоветовала стирать джинсы только с темными вещами на низких температурах, чтобы избежать выцветания ткани.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала 31 тысячу лайков. Подписчики поблагодарили ее за упомянутый метод в комментариях. «Спасибо!», «Отличные советы», «Ты, как всегда, полезна», «Благодарю, Каролина!», «Никогда не задумывалась об этом, спасибо», «Ты лучшая», — высказывались пользователи сети.

Ранее в декабре журналисты раскрыли секрет маленького кармана на джинсах. Известно, что такой карман впервые появился на джинсах модели 501 компании Levi's 501 в 1873 году. Согласно одной из версий, он использовался для хранения в нем часов на цепочке.

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Майя Пономаренко
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