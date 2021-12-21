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В Санкт-Петербурге девочка прожила несколько дней с телом матери

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка несколько дней жила в квартире с телом матери

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка несколько дней провела в запертой квартире с трупом матери. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

40-летняя женщина работала в такси. Когда она несколько дней перестала появляться на работе, коллеги вызвали по адресу места жительства россиянки полицейских. Правоохранители обнаружили в квартире ребенка и тело матери.

Пока причина смерти петербурженки неизвестна, погибшая не злоупотребляла алкоголем, однако вся ее квартира была завалена мусором, в доме было очень грязно, рассказали правоохранители. Как отмечает издание, если бы пропажу россиянки не обнаружили, ее дочь тоже могла умереть, так как в квартире заканчивались запасы еды.

Ранее сообщалось, что житель Москвы несколько недель прожил с телом матери в квартире, после чего умер сам. От чего скончалась пенсионерка, неизвестно. Сын, предположительно, умер из-за болезней, связанных с употреблением алкоголя. Тела обнаружил родственник семьи.

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Анна Филипенко
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