Дешевое платье испортило шубу блогерши и довело ее до слез

Блогерша и модель пожаловалась на дешевый наряд популярного модного бренда Oh Polly, который испортил ее новую шубу. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Эрин Дансби (Erin Dunsby) приобрела черное облегающее мини-платье, стоимость которого не уточняется, и впервые надела его на вечеринку в комбинации с новой бежевой шубой. Перед тем как прибыть в место назначения, героиня материала попала под дождь. Позже она обратила внимание, что светлая ткань верхней одежды окрасилась в темный цвет. «Представьте, что ваше платье Oh Polly испортило вам маникюр и новое пальто, поэтому вы плачете в местной забегаловке», — подписала она ролик.

Пользователи сети принялись высказываться на тему инцидента в комментариях. «Я уже не первый раз вижу, что такое происходит. Разве вы не стираете вещи перед тем, как надеть их?», «Дорогое пальто и дешевые платье. Что ж, бывает!», «Просто один совет: стирайте новую одежду перед тем, как надеть ее! Стирка выводит излишки красителя», «Ненавижу, когда такое происходит с черной одеждой», — писали они.

В ноябре дешевый костюм модели испортил салон ее Porsche за шесть миллионов рублей. Жительница Лондона Нина Бейли (Nina Bailey) приобрела спортивный костюм бренда Missguided за 18 фунтов стерлингов (1,7 тысячи рублей) и впервые надела его в одну из поездок на своем внедорожнике. «Костюм полностью испортил мое кресло», — заявила она.