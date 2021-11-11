Дешевый костюм модели испортил салон ее Porsche за шесть миллионов рублей

Британская модель пожаловалась на дешевый наряд популярного модного бренда Missguided, который, по ее словам, испортил салон роскошного автомобиля. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя жительница Лондона Нина Бейли (Nina Bailey) приобрела спортивный костюм за 18 фунтов стерлингов (1,7 тысячи рублей) на сайте марки и впервые надела его в одну из поездок на своем внедорожнике Porsche Macan стоимостью 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей).

Прибыв в место назначения, манекенщица обратила внимание, что обивка водительского сидения машины из светлой кожи окрасилась в черный цвет. «Костюм полностью испортил мое кресло. Я очень расстроилась, увидев это, и подумала: "Сколько же мне придется потратить на чистку из-за такой 18-фунтовой вещи?"», — посетовала Бейли и добавила, что сотрудники нескольких мастерских так и не смогли решить ее проблему.

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По словам героини материала, в ответ на ее обращение представители Missguided отказались брать ответственность за произошедшее. В свое оправдание они заявили, что вся произведенная одежда проходит тщательную проверку перед тем, как отправиться к покупателю.

«Мы понимаем ее разочарование и серьезно относимся к такого рода обращениям. В данный момент мы проводим расследование случившегося и поддерживаем связь с нашей клиенткой», — прокомментировали ситуацию сотрудники службы поддержки марки.

В сентябре еще одна покупательница заказала новый свитер в интернет-магазине Missguided и была озадачена отличием товара в реальной жизни от фото на сайте. Героиня материала примерила вещь и сняла это на видео. На кадрах было показано, что товар не соответствовал рекламной картинке: на нем отсутствуют пуговицы, а рукава заканчиваются резинками без монограмм. Более того, в жизни свитер выглядел гораздо ярче, чем на сайте.