Популярные бренды разоблачили в продаже чужой одежды под своим именем

Бренды Boohoo и Pretty Little Thing купили дешевую одежду и выдали за свою

Популярные бренды Boohoo и Pretty Little Thing массово скупили чужие вещи и продали их под своим именем. Соответствующий разоблачающий ролик появился в TikTok.

На размещенном в сети видео пользователь с никнеймом @thatbushyhaired продемонстрировал фабрику по производству вещей упомянутых марок. На кадрах видно, что на заводе расположено большое количество коробок с дешевой одеждой брендов Fruit of the Loom, Gildan и Redtag Active. Также мужчина показал, что работники фабрики срезают бирки с недорогих вещей и пришивают на них лейблы с логотипами марок Boohoo и Pretty Little Thing.

Пользователей сети возмутил разоблачающий ролик @thatbushyhaired. «Я так и знала! Однажды я заказала топ в Boohoo, и он пришел с этикеткой Fruit of the Loom! Видимо, они забыли ее отрезать», «Я шокирована», «И как мне теперь покупать одежду?», «Я не верю своим глазам», «Добро пожаловать в мир быстрой моды. Я поражена, что вас это так удивляет», — писали они.

Boohoo и Pretty Little Thing пока не дали комментариев по поводу опубликованного видео.

Ранее в сентябре разница одежды на рекламном снимке и в реальной жизни озадачила покупательницу. Лорен (Loren) поделилась историей о своем неудачном шопинге в сети. Сначала она показала фото светло-зеленого объемного свитера с монограммой MG (Missguided) по всей поверхности ткани, а также воротником и пуговицами в области декольте. Затем героиня материала на камеру примерила присланную ей вещь. На кадрах видно, что товар не соответствует рекламной картинке.