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Появилось видео с места массового ДТП в Москве

Очевидцы публикуют видео с Кутузовского проспекта в Москве, где столкнулись 10 автомобилей

Очевидцы публикуют видео с Кутузовского проспекта в Москве, где утром во вторник, 21 декабря, столкнулись 10 автомобилей. Кадры появились в Telegram-канале «Новости Москвы».

Уточняется, что авария произошла на съезде с третьего транспортного кольца (ТТК), прямо под окнами небоскребов Москвы-сити. Движение парализовано.

По данным Telegram-канала «112», виновником массового ДТП стал водитель минивэна 34-летний Павел Середнев, который, по предварительным данным, был под наркотиками. В ближайшее время он пройдет медосвидетельствование.
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Всего, пишет «112», столкнулись 18 машин, среди которых автомобиль китайского посольства. Дептранс Москвы, в свою очередь, сообщает лишь о девяти столкнувшихся машинах. ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщает, что никто не пострадал.

Евгения Куликова
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