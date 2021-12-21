Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Последствия массового ДТП в Москве показали на видео

РИА Новости показало на видео последствия аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Последствия массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве показали на видео. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Об аварии на съезде с третьего транспортного кольца (ТТК) стало известно ранее 21 декабря. Предполагаемый виновник — водитель Ford Explorer Павел Середнев. Одна из пострадавших в ДТП заявила, что он был в невменяемом состоянии.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина двигался на скорости более 100 километров в час и разбил около 20 машин. Данные о числе участников ДТП разнятся. ТАСС со ссылкой пресс-службу столичного управления МВД сообщает о 13-ти автомобилях, Дептранс же писал про девять. Среди транспортных средств была также машина китайского посольства.

Сейчас на месте работают эвакуаторы. Уточняется, что все поврежденные автомобили будут бесплатно перемещены в безопасное место.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
Виновник массового ДТП в Москве признался в употреблении алкоголя
Кремль рассказал об обсуждении отношений с НАТО со своими союзниками
Школьник пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире
Россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья
Ида Галич рассказала о жизни после развода
Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки
Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину
Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 отменили
Названы поддерживающие iOS 16 устройства
Разведка Израиля призналась в убийстве высокопоставленного иранского генерала
Украина захотела получить однозначный ответ по членству в НАТО
Кремль оценил ситуацию с находящимися под следствием в Минске россиянами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter