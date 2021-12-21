Последствия массового ДТП в Москве показали на видео

Последствия массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве показали на видео. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Об аварии на съезде с третьего транспортного кольца (ТТК) стало известно ранее 21 декабря. Предполагаемый виновник — водитель Ford Explorer Павел Середнев. Одна из пострадавших в ДТП заявила, что он был в невменяемом состоянии.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина двигался на скорости более 100 километров в час и разбил около 20 машин. Данные о числе участников ДТП разнятся. ТАСС со ссылкой пресс-службу столичного управления МВД сообщает о 13-ти автомобилях, Дептранс же писал про девять. Среди транспортных средств была также машина китайского посольства.

Сейчас на месте работают эвакуаторы. Уточняется, что все поврежденные автомобили будут бесплатно перемещены в безопасное место.