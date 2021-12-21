Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Дубай на Новый год

Оптимальная стоимость тура в Дубай на новогодние даты начинается от 158 тысяч рублей на одного человека. Оптимальную стоимость туров в отели ОАЭ, где еще остались места на праздники, назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, стоимость размещения в отеле категории четыре звезды на семь ночей с питанием AIDine Around и вылетом 30 декабря составит 158 тысяч рублей для одного туриста. Пятизвездочные гостиницы обойдутся путешественникам дороже. Например, JA Beach Hotel предлагает путевки по системе полупансион с отправлением на те же даты от 233,6 тысячи рублей.

Стоимость проживания в отеле с аквапарком Le Meridien Mina Seyahi (питание HB Dine around) обойдется в 301 тысячу рублей на человека, а в новом Raffles The Palm Dubai, который открылся в 2021 году — от 350 тысяч рублей на одного путешественника.

Самым дорогим объектом размещения в подборке АТОР стал Caesars Palace Dubai, который находится на рукотворном острове-оазисе Bluewaters. За проживание на семь ночей с питанием полупансион и перелетом придется заплатить 600 тысяч рублей.

Ранее в ноябре были названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год. Так, самой популярной страной стал Египет, на втором месте — Турция, на третьем — ОАЭ.