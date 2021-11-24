Названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год

«Известия»: самым популярным у россиян направлением для поездок на Новый год стал Египет

Самым популярным у россиян зарубежным направлением для поездок на Новый год стал Египет, он занимает долю примерно в 50 процентов от всех проданных путевок. Об этом заявил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

Средняя стоимость новогодней поездки в Египет — 80 тысяч рублей. Далее в предпочтениях россиян на новогодние праздники идет Турция. По данным туристических агентств, новогодняя неделя в отеле «три звезды» в Кемере обойдется двоим туристам в 21,1 тысячи рублей. При этом пятизвездночный отель в Анталье обойдется значительно дороже — в 69 тысяч на двоих с питанием «все включено».

Третье место заняли Эмираты. Стоимость недельного новогоднего отдыха в Дубае стартует от 86,2 тысяч рублей на двоих.

В первую пятерку востребованных новогодних направлений у россиян также вошли Доминикана, Куба, Мальдивы.

Ранее отечественным туристам раскрыли альтернативные способы вернуться в Россию из Египта и избежать очередей в аэропортах. Как рассказали эксперты, одним из доступных вариантов избежать прохождения «усиленного досмотра» является пересадка в Турции. Так, перелет по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх — Москва со стыковкой в Стамбуле стоит около 24,6 тысячи рублей.