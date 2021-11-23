Россияне назвали главные причины недовольства отечественными курортами

Российские туристы признались, что главной причиной их недовольства отечественными курортами является завышенная стоимость отдыха. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, 73 процента опрошенных заявили, что с удовольствием путешествовали бы по стране пять-шесть раз в год, если бы не слишком высокие цены на перелет, проживание и трансфер в регионах России.

13 процентов респондентов возмущены небрежным отношением местных властей и отдыхающих к поддержанию чистоты в приморских городах. В качестве еще одной причины недовольства отечественными курортами семь процентов россиян назвали плохой сервис в отелях и местах общественного питания.

Меньше всего, согласно опросу, туристов волнует развитая инфраструктура и безопасность — за них проголосовали по шесть и 1,4 процента соответственно.

Ранее в ноябре 59,6 процента россиян признались в неоправданных туристических ожиданиях на 2021 год. Так, 21,7 процента из тех, кто смог отправиться в поездку, путешествовали два раза за год, 19,5 процента — один раз, 16,3 процента — три раза. При этом 14,1 процента участников опроса удалось съездить на отдых более шести раз.