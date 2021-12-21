Двоих россиян осудят за мошенничество на несколько миллиардов рублей

За мошенничество в особо крупном размере осудят двоих россиян, которые похитили несколько миллиардов рублей, выделенных Внешэкономбанком как кредит на развитие некоего предприятия. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2009 году у истоков схемы стояли трое: заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, руководитель одного из департаментов этой организации Ильгис Валитов и генеральный директор лесоперерабатывающего предприятия ООО СП «Аркаим» Александр Лепихов. От «Аркаима» во Внешэкономбанк пришел запрос на кредитное финансирование строительства деревоперерабатывающего комплекса.

Причем стоимость проекта была существенно завышена. Но Балло и Валитов обманули других функционеров Внешэкономбанка и убедили их в целесообразности этого кредитования. Позже они даже сумели изменить документы таким образом, что часть денег была перечислена на счета иностранной компании, открытые в банке Швейцарской Конфедерации, в то время как эти финансы должны были попасть к производителям импортного технологического оборудования для обработки древесины.

Схема работала до 2012 года. Расследование мошенничества началось в 2020 году. Балло и Лепихов были задержаны летом 2021 года, а Валитов сумел скрыться. Уголовное дело, состоящее из 43 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд Москвы.

