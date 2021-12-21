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Россиянам рассказали о «невероятном падении цен» на отдых в Египте

TourDom: недельная путевка в Египет в декабре обойдется одному туристу в 17 тысяч рублей

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Эксперты туристической отрасли рассказали россиянам о резком снижении стоимости отдыха на курортах Египта в конце декабря. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

«Сейчас невероятное падение цен на туры в Египет», — заявил представитель турагентской сети «Розовый слон». Так, недельная путевка с вылетом на ближайшие даты из Ростова-на-Дону и проживанием в трехзвездочном отеле обойдется одному путешественнику в 17 тысяч рублей, в четырехзвездочном — от 25 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 35 тысяч рублей.

Дешевле стоят туры с отправлением из Москвы. Например, за семидневный отдых в гостинице категории три звезды туристам придется заплатить от десяти тысяч рублей на одного человека. Приобрести путевку в отель более высокого уровня можно, заплатив от 13 тысяч рублей. Стартовые цены в бюджетные «пятерки» на новогодние заезды с 28-29 декабря по 5 января — от 60 тысяч за одного.

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24 декабря

Директор по стратегическому развитию «Онлайн Турс» Екатерина Бежанова отметила, что средний чек на семидневный отдых в Египте на двоих в пятизвездочной гостинице с вылетами 23–25 декабря упал более чем в два раза — в середине декабря он составлял 109 тысяч рублей, сейчас — 45 тысяч.

«Путевки на Новый год традиционно дороже, это понятно, но общая ситуация по цене на направление — "ниже некуда"», — заявила эксперт.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала Турцию самым популярным иностранным направлением среди отечественных путешественников в 2021 году. На втором месте оказался Египет.

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Валентина Процкова
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