Россиянам предсказали снижение стоимости отдыха в Египте после зимних праздников

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала отечественным туристам снижение стоимости отдыха на курортах Египта после зимних праздников. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, после 15 января 2022 года цена на туры в африканскую страну значительно снизится и россияне смогут отдохнуть в республике за 15-20 тысяч рублей.

Эксперт рассказала, что минимальная стоимость путевок в Египет на новогодние праздники составляет 45 тысяч рублей. «И то, наверное, по такой цене сейчас мало что осталось. Неделя в четырехзвездочном отеле стоит от 65 тысяч рублей на человека», — добавила Ломидзе и отметила, что падение стоимости будет связно со снижением спроса по данному направлению.

Ранее в декабре туроператор ANEX Tour сообщил об изменении правил въезда для непривитых россиян в Египет. Так, стало известно, что все туристы в возрасте от 12 лет и старше по прибытии в аэропорт Египта обязаны иметь при себе справку с результатами ПЦР-теста.

