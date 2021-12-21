Путин выступил за равную и неделимую безопасность в Евразии

Москва выступает за равную и неделимую безопасность по всей Евразии и не требует для себя особых условий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий», — сказал глава государства во время выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Ранее Владимир Путин описал современные военные конфликты, которые происходят в мире. По мнению президента России, в новейшее время конфликты идут не по шаблону. Сейчас побеждает тот, кто принимает нестандартные решения.

Кроме того, российский лидер назвал США виновником напряженности, которая сейчас возникла в Европе.