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Раскрыта природа необычного звездного объекта

Астрономы Венгрии раскрыли тип молодой звезды в 9200 световых годах от Земли

Фото: NASA

Венгерские астрономы определили возможную природу источника Gaia20eae, который располагается на расстоянии 9200 световых лет от Земли и характеризуется значительными колебаниями яркости. Согласно выводам ученых, объект относится к необычным молодым звездам — объектам типа EX Lupi (EXor). Об этом сообщается в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.

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1 марта

Молодые звездные объекты (YSO) представляют собой звезды, находящиеся на ранней стадии эволюции, то есть они являются протозвездами или недавно перешли в главную последовательность. YSO часто окружены облаками молекулярного газа и межзвездной пыли, поэтому они время от времени притягивают к себе вещество, что приводит к увеличению вспышечной активности. Молодые звезды делят на два типа — FU Orionis (FUor) и EXor. Первые могут стать ярче на четыре звездных величины и оставаться в этом состоянии несколько десятилетий, а вторые повышают свою активность на несколько месяцев или лет.

Астрономы раскрыли, что Gaia20eae, обнаруженная в августе 2020 года космическим аппаратом Gaia (принадлежит Европейской южной обсерватории, ESA), относится к EXor. Ученые выяснили, что увеличение яркости началось в начале 2020 года и продолжалось, несмотря на некоторую изменчивость, в среднем со скоростью половина звездной величины в месяц в период с января по июль 2020 года. Пик был пройден в конце июля 2020 года, и в настоящее время звезда теряет свою яркость со скоростью 0,25 звездной величины в месяц. Уровень покоя будет достигнут в мае 2022 года.

Более того, скорость прироста массы Gaia20eae во время фазы затемнения выше, чем у типичных звезд Т Тельца аналогичной массы, которые также относятся к YSO. Авторы отмечают, что Gaia20eae могла достичь высоких темпов аккреции, характерных для некоторых FUor. Однако для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

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Александр Еникеев
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