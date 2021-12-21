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Российский иммунолог назвал срок начала пятой волны коронавируса

Иммунолог Крючков: пятая волна заболеваемости COVID-19 в России начнется в конце 2021 года

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Из-за нового омикрон-штамма COVID-19 в России начнется пятая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ее сроки назвал в интервью URA.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам Крючкова, пятая волна начнется в последние дни 2021 года. Он уточнил, что в Москве и Санкт-Петербурге до конца года подавляющее большинство случаев заболеваемости будет вызвано новым штаммом. «Надо понимать, что у нас все идет такими географическими волнами, то есть не одновременно. Первая — Москва, Санкт-Петербург. Но изначально Москва, затем чуть-чуть с опозданием Санкт-Петербург», — отметил иммунолог.

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Специалист предупредил, что после Москвы и Санкт-Петербурга волна заболеваемости перейдет на города-миллионники. «Ну и третья очередь — это Сибирь и Дальний Восток», — объяснил Крючков.

Ранее российский вирусолог Петр Чумаков раскрыл особенность омикрон-штамма. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 нельзя отличить по симптомам, чтобы обнаружить эту разновидность, необходимо иметь специальные тесты.

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Варвара Кошечкина
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