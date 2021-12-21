Частный дом загорелся на юго-востоке Москвы, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

По сведениям источника агентства, пожарные спасли со второго этажа горящего дома ребенка и мужчину.

Пламя распространилось на площадь 300 квадратных метров, дом частично обрушился. Открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее в поселке Мосрентген Новой Москвы на территории войсковой части произошел пожар. По предварительной информации, возгорание случилось в шахте лифта казармы, огонь наблюдается на седьмом и восьмом этаже здания. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

