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В Новой Москве загорелась войсковая часть

РЕН ТВ: в казарме войсковой части Новой Москвы произошел пожар

Фото: «РЕН ТВ»

В поселке Мосрентген Новой Москвы на территории войсковой части произошел пожар. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, возгорание случилось в шахте лифта казармы, огонь наблюдается на седьмом и восьмом этаже здания. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

К месту ЧП направлены пожарные расчеты, из здания эвакуировали людей.

Ранее сообщалось о пожаре в гипермаркете Томска. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. Выяснилось, что пожар устроил сотрудник подрядной организации, его задержали.

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Анна Филипенко
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