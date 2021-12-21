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В российском городе в гипермаркете «Лента» произошел крупный пожар

В томском гипермаркете «Лента» произошел крупный пожар на площади пяти тысяч кв. метров

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов «Лента». Он находится в самом Томске на улице Елизаровых. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Огонь полностью охватил здание магазина

Сообщение о ЧП в пожарно-спасательную службу МЧС поступило в 15:06 по местному времени (в 11:06 — по московскому). На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым. В ведомстве также сообщили, что произошло частичное обрушение кровли.

5 000квадратных метров
составила предварительная площадь пожара

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске начался в секции непродовольственных товаров, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, уточнили в пресс-службе компании. «Лента» выясняет причины произошедшего.

В МЧС сообщили, что в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала. Губернатор региона Сергей Жвачкин заверил, что всех посетителей — около 200 человек — эвакуировали.

В сети появились видео с места пожара

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как столб густого дыма поднимается над зданием. Слышны звуки пожарных сирен.

Очевидцы рассказали «Подъему», как начинался пожар. «Сначала были слышны фейерверки, а потом как будто хлопки, видимо, тогда крыша падала. В самом начале валил белый дым, ближе к падению крыши перешел в черный. Видел, как стена падала», — отметил один из собеседников издания.

Причиной пожара мог стать поджог

Об этом сообщил источник РИА Новости. По словам собеседника агентства, подозреваемый установлен.

По другим данным, причиной пожара также стала аварийная работа электросети здания, но рассматриваются разные причины произошедшего, сообщили ТАСС в экстренных службах.

На месте ЧП работают около 90 человек и 30 единиц техники. В МЧС также сообщили, что для тушения пожара направлен поезд РЖД. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что работу осложняют минусовая температура и сильное задымление.

Возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Угроза для близлежащих домов отсутствует, жителям переживать не надо. (...) Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время

Сергей Лукинначальник департамента защиты населения и территории Томской области

Это не первый крупный пожар за последнее время

9 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелось строящееся складское помещение. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

Еще один серьезный пожар произошел 26 октября на Некрасовском рынке во Владивостоке.

Евгения Куликова
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