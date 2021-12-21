Пожар внутри российского гипермаркета попал на видео

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Возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске могло начаться в секции непродовольственных товаров. Видео внутри горящего российского торгового центра публикует KP.RU в своем Telegram-канале.

На появившихся кадрах видны объятые огнем помещения гипермаркета. Один из сотрудников, прикрывая лицо медицинской маской, выбегает оттуда.

Тушение пожара в гипермаркете осложняют минусовая температура и сильное задымление.

По данным МЧС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет.

Ранее в декабре сообщалось о пожаре в киоске с пиротехникой на улице Большой в Новосибирске. Возгорание сопровождалось залпами ракет и взрывами петард. Пожарные потушили пламя, однако магазин полностью сгорел.