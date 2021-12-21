Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пожар внутри российского гипермаркета попал на видео

В Томске пожар в гипермаркете «Лента» сняли на видео

#3050175

Возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске могло начаться в секции непродовольственных товаров. Видео внутри горящего российского торгового центра публикует KP.RU в своем Telegram-канале.

На появившихся кадрах видны объятые огнем помещения гипермаркета. Один из сотрудников, прикрывая лицо медицинской маской, выбегает оттуда.

Тушение пожара в гипермаркете осложняют минусовая температура и сильное задымление.

По данным МЧС, в результате пожара произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет.

Ранее в декабре сообщалось о пожаре в киоске с пиротехникой на улице Большой в Новосибирске. Возгорание сопровождалось залпами ракет и взрывами петард. Пожарные потушили пламя, однако магазин полностью сгорел.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады
Женщина узнала о слежке за собой благодаря странным уведомлениям на телефоне
Россия защитила Арктику от иностранцев
Путин прокомментировал долгосрочные гарантии США
Девушка увеличила губы и показала мешающие нормальной жизни последствия
Футболист клуба РПЛ назвал проблемой для дагестанца снять жилье в Москве
Российский мегапроект оказался под угрозой из-за дефицита «КамАЗов»
Белорусские депутаты ужесточили наказание за участие в запрещенных организациях
Вирусолог оценил прогноз о завершении пандемии за восемь месяцев
Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС
ВМФ России скрытно развернул корабли в Тихом океане
В Белоруссии поставили ультиматум Литве
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter