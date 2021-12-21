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Задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

«Лента» сообщила о задержании полицией подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске

Фото: страница «Регион-70 | Томск» во «ВКонтакте»

Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

По данным агентства, задержанный является сотрудником подрядной организации ритейлера, работавший в торговом зале. Он уже сознался в содеянном, с ним работают правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 21 декабря сообщалось, что пожар в гипермаркете в Томске, возможно, начался из-за поджога. По данным МЧС, в результате ЧП в гипермаркете произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек, пострадавших нет. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров.

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске начался в секции непродовольственных товаров, где загорелись поддоны. Персонал и посетители были эвакуированы из магазина.

Владимир Седов
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