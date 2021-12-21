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Лепс рассказал о свободе в браке

Певец Григорий Лепс заявил, что был свободен в браке с балериной Анной Шаплыковой
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский эстрадный певец Григорий Лепс заявил, что был свободен в браке с балериной Анной Шаплыковой. Об этом он рассказал в интервью для KP.RU после своего рождественского концерта в «Крокус Сити холле».

Общаясь с журналистами, Лепс отметил, что у него «хорошее» семейное положение, а статус «свободен» он, как артист, имел всегда. «Статус “свободен” у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я — артист, а артист свободен сам по себе», — пояснил 59-летний исполнитель.

Он рассказал, что в Новый год планирует работать, а свободное от выступлений время проведет со своей семьей. «Сначала отмечу праздник с семьей, поздравлю их. А потом поеду на работу. После у меня будет небольшой перерыв, снова поеду домой, к семье», — подытожил Лепс.

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск российской балерины Анны Шаплыковой и развел ее с Григорием Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста). Отмечается, что на заседании присутствовал только представитель Шаплыковой. От Лепса в суд поступило согласие на расторжение брака.

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Сергей Равин
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