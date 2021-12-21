В Казани прошел детский турнир по мини-футболу

Первый детский турнир по мини-футболу прошел в Казани 19 декабря. Об этом сообщает местное информационное агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, спортивное мероприятие, в котором приняли участие команды из Казани, Зеленодольска и Волжска, состоялось на территории Казанского ипподрома. Отмечается, что мальчики шести лет боролись за кубок митрополита Кирилла, который наблюдал за матчами с трибун вместе с родителями юных спортсменов.

Известно, что соревнования организовала Казанская епархия с целью развития детско-юношеского спорта и здорового образа жизни. Чемпионами турнира стала команда Champion kids из Зеленодольска, второе место занял коллектив «Витязь» из Казани, а третье — команда спортивной школы Вахитовского района города Казани.

Все участники турнира получили сладкие и памятные подарки, а победителям и призерам вручили медали и кубки.

«Казанская епархия будет и впредь проводить соревнования и праздники спорта для детей и взрослых. В планах организовать турнир по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, и привлечь к участию в поединках не только мирян, но и священников», — подчеркнул председатель комиссии Казанской епархии по вопросам физической культуры и спорта иерей Кирилл Назаров.

В сентябре челябинские сантехники провели соревнование по футболу. Победители получили кубок и призы от главного организатора турнира — торгового дома «СантехУрал». В мероприятии приняли участие студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа, Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего, Копейского политехнического колледжа имени С.В. Хохрякова и Южно-Уральского государственного технического колледжа.