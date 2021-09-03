Челябинские сантехники проведут соревнование по футболу

Челябинские работники отрасли ЖКХ разыграют Кубок Южного Урала по мини-футболу. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

По информации издания, соревнование, которое состоится на стадионе «Сигнал», проведут в преддверии празднования 285-летия Челябинска. Отмечается, что победители получат кубок и призы от главного организатора турнира — торгового дома «СантехУрал».

Известно, что в мероприятии примут участие студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа, Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего, Копейского политехнического колледжа имени С.В. Хохрякова и Южно-Уральского государственного технического колледжа.

«Мы решили организовать футбольный матч между опытными сантехниками и студентами, чтобы возрождать традиции наставничества», — рассказал в интервью с журналистами один из организаторов турнира Сергей Ермаков.

Ранее в июле в Воронеже прошел очередной этап регионального конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса». По его итогам были выбраны победители из числа штукатуров, монтажников и сантехников. Участники показывали свое мастерство на площадке строящегося жилого комплекса, который сейчас возводят на месте бывшего завода «Сельмаш».