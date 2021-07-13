В Чебоксарах выбрали самую успешную семью Приволжья

В Чебоксарах прошел финал конкурса «Успешная семья Приволжья». Победителями была выбрана семья Абакшиных из деревни Дойная Пермского края. У Светланы и Андрея 14 детей, супруги не раз становились финалистами прошлых фестивалей, сообщает «Комсомольская правда».

«Это была кропотливая работа: подбирали образы, разучивали танцы, сами монтировали видеосюжет о нашем крае. В нашей семье все понимали ответственность участия в этом конкурсе. Мы настоящие патриоты своей родины и очень любим Пермский край», — рассказали Абакшины.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 14 семей из разных уголков Приволжья — все они стали победителями в своих регионах. По словам организаторов, в отборочных этапах поучаствовали 235 семей, где в общей сложности подрастают 700 детей. Согласно правилам конкурса, участвовать в нем могут многодетные семьи, в которых воспитываются приемные или взятые под опеку дети.

Ранее в Воронеже прошел очередной этап регионального конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса». По его итогам были выбраны победители из числа штукатуров, монтажников и сантехников.