В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Калуге в квартире жилого дома произошел взрыв газа, пострадал один человек, сообщает во вторник, 21 декабря, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, инцидент произошел на Моторной улице. После взрыва на втором этаже дома возник пожар. Сотрудникам МЧС уже удалось локализовать возгорание. Из-за ударной волны разбились стекла в нескольких квартирах. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Ранее в городе Тогучине Новосибирской области в жилом доме произошел взрыв газа, один россиянин пострадал. После взрыва начался пожар. В результате оказались повреждены окна и двери в семи квартирах.